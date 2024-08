Stand: 12.08.2024 08:03 Uhr Verdächtiger Gegenstand bei Feuer in Wandsbeker Gymnasium entdeckt

In der Nacht zum Sonntag ist die Hamburger Feuerwehr wegen eines Brandes im Charlotte-Paulsen-Gymnasium in Wandsbek ausgerückt. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte dann einen Gegenstand, der nach einem Sprengsatz aussah. Wie die Polizei NDR 90,3 mitteilte, sollen LEDs an dem Gegenstand geblinkt haben. Spezialisten sicherten den Gegenstand mit Hilfe eines Entschärfungsrobotors. Noch ist unklar, ob tatsächlich eine Gefahr bestand.

