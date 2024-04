Stand: 16.04.2024 07:15 Uhr Unwetter hatte auch Auswirkungen auf ICE-Züge aus Hamburg

Ein Unwetter im Süden und Westen Deutschlands hat am Montag für Sperrungen und Umleitungen im Bahnverkehr gesorgt. Auch Fahrgäste aus Hamburg waren davon betroffen: Mehrere ICE-Züge kamen mehr als vier Stunden später an ihr Ziel. Das Unwetter mit teils heftigen Sturmböen war am Nachmittag und Abend über Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg , Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hinweggezogen.

