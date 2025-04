Stand: 28.04.2025 10:37 Uhr Unfall zwischen Pkw und Rettungswagen

In der Ahrensburger Straße in Wandsbek ist am Montagmorgen ein Auto mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Der Fahrer des Pkw wollte auf der vierspurigen Straße wenden und übersah den Rettungswagen. Der konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammte den Wagen. Weil sie unfall-beteiligt waren, waren das Sanitätsteam ja schon da: Es befreite den leicht verletzten Mann aus seinem Auto. Die Besatzung des Rettungswagens selbst blieb unverletzt.

