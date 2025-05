Stand: 19.05.2025 05:49 Uhr Unfall in Billstedt: Motorrad prallt in Auto

Ein Motorrad ist am Sonntagabend auf dem Schiffbeker Weg in Billstedt in die Seite eines BMW geprallt. Ein Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Hamburger Polizei behauptet der Verletzte, nur Beifahrer gewesen zu sein. Vom eigentlichen Fahrer fehlt jedoch jede Spur. Die Polizei setzte eine Drohne mit Wärmebildkamera ein - ohne Erfolg. Das Motorrad wurde sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

