Mehr Sicherheit: Ab 21 Uhr dürfen HVV-Busse auf freier Strecke halten Stand: 15.04.2025 14:17 Uhr Fahrgäste in Hamburger Bussen können nun auch zwischen zwei Haltestellen aussteigen. Und das im gesamten HVV-Bereich, außer in der Innenstadt.

In sämtlichen Randgebieten des HVV dürfen Busse auch dort halten, wo keine Haltestelle ist. Die Regelung gilt außerhalb des Straßenrings 2, so ein Sprecher. Auf einigen Linien ging das schon, aber jetzt ist es im gesamten HVV möglich. Der Grund: Verbesserte Fahrgastsicherheit. Denn so sind die Strecken zwischen Haltestelle und dem Zuhause nicht mehr so lang. Das sei gerade dort wichtig, wo die Haltestellen weit auseinander liegen und die Straßen vielleicht auch weniger belebt oder beleuchtet sind, so der HVV.

Busfahrer hat das letzte Wort

Allerdings hat der Busfahrer oder die Busfahrerin immer noch das letzte Wort. Wenn der Ausstieg nicht sicher ist, zum Beispiel an einer roten Ampel oder neben einem Radweg, dann bleibt die Tür geschlossen. Seit Mitte Februar bietet der Verbund auch das Heimwegtelefon an: einen kostenlosen Begleitservice für Menschen, die sich unsicher fühlen, wenn sie alleine unterwegs sind. Das Heimwegtelefon ist unter der Telefonnummer 0800/46484648 zu erreichen. Und zwar immer von 21 Uhr bis Mitternacht und freitags und sonnabends sogar bis 3 Uhr morgens.

