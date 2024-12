Stand: 17.12.2024 10:58 Uhr Tödlicher Arbeitsunfall in Horn: 38-Jähriger gestorben

Auf einer Baustelle für die U-Bahn-Linie 4 in Horn hat es am Montagmittag einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben. Ein 38-jähriger Bauarbeiter wurde bei dem Unfall in der Manshardtstraße so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Nach ersten Erkenntnissen der Hamburger Polizei hielt sich der Mann an einem fahrbaren Bohrgerät auf und geriet aus noch ungeklärten Gründen in den Einflussbereich des schwenkbaren Führerhauses. Dabei sei er eingeklemmt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.12.2024 | 11:00 Uhr