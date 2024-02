Streik am Hamburger Flughafen: Heute fallen viele Flüge aus Stand: 01.02.2024 06:12 Uhr Am Hamburger Flughafen werden heute keine Flugzeuge mit Passagieren abheben. Grund dafür ist ein Warnstreik der Beschäftigten an den Sicherheitskontrollen, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat.

Alle 126 geplanten Abflüge werden "gestrichen oder finden ohne Passagiere statt". Das hatte die Flughafengesellschaft nach dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft ver.di für die Luftsicherheitskräfte mitgeteilt. Zu Abflügen ohne Passagierinnen und Passagiere kann es kommen, wenn Airlines die betreffenden Flugzeuge am selben oder am nächsten Tag an dem Zielflughafen benötigen, wie eine Sprecherin des Flughafens erklärte.

Auch Teil der geplanten Ankünfte gestrichen

"Ankünfte werden am Donnerstag weiterhin möglich sein", hieß es. "Dennoch kann es auch bei den Ankünften am Hamburg Airport aufgrund des ver.di-Streiks ganztägig zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen kommen." Alle von Streichungen betroffenen Fluggäste werden gebeten, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen. Am Hamburg Airport waren für Donnerstag ursprünglich 126 Abflüge und 127 Ankünfte mit insgesamt rund 30.000 Passagieren geplant. Weil die Luftsicherheitskräfte auch an allen anderen größeren Verkehrsflughäfen zum Warnstreik aufgerufen sind, dürfte sich die Zahl der Ankünfte am Donnerstag deutlich reduzieren. Bis Mittwochnachmittag wurde auch ein Viertel der ursprünglich geplanten Landungen am Hamburger Flughafen gestrichen.

Wichtig für alle, die am Freitag fliegen wollen: Das Vorabend-Check-In in Hamburg fällt am Donnerstagabend wegen des Streiks ebenfalls aus.

Elf Flughäfen von Streik betroffen

Die Gewerkschaft ver.di hat bundesweit 25.000 Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich zum Ausstand aufgerufen, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Ohne sie ist kein Betrieb der Sicherheitsbereiche an den Flughäfen möglich. Laut Bundespolizei ist es nicht möglich, das streikende Personal durch eigene Beamtinnen und Beamte zu ersetzen. Betroffen sind elf Flughäfen. Erst am Freitag soll wieder ein normaler Flugbetrieb möglich sein.

Lufthansa bietet Bahnticket als Ersatz für innerdeutsche Flüge an

In der Regel haben die Airlines die Fluggäste bereits am Dienstag oder Mittwoch informiert. Flüge wurden umgebucht. Für innerdeutsche Verbindungen bietet die Lufthansa auch ein Bahnticket als Ersatz an. Entschädigung müssen die Fluggesellschaften in der Regel nicht zahlen. Allerdings haben Fluggäste Anspruch auf ein Hotel oder weitere Erstattungen für Kosten, die ihnen durch die Umbuchung entstehen. Auf jeden Fall sollte man sich mit der Airline vorab in Verbindung setzen, raten Verbraucherschützerinnen und -schützer.

Mehr Geld für Mitarbeitende gefordert

Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind Anfang Februar geplant. Ver.di fordert im Tarifkonflikt des Sicherheitspersonals 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde und höhere Zuschläge. Die Luftsicherheitsunternehmen haben nach eigenen Angaben vier Prozent mehr für dieses und drei Prozent fürs kommende Jahr angeboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.01.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr