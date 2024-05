Stand: 16.05.2024 18:00 Uhr Stadtteilkulturpreis für "Female Voices"

Der Stadtteilkulturpreis geht in diesem Jahr an den Wilhelmsburger Frauenchor "Female Voices". Das feministische Ensemble will mit seiner Musik auf Vielfalt und auch Diskriminierung hinweisen. Der Preis, der im Oberhafenquartier verliehen wurde, ist mit 10.000 Euro dotiert und würdigt Kulturprojekte in den Stadtteilen. Den Publikumspreis bekam das Geschichtsprojekt "Erinnere unsere Geschichte - Jüdisches Leben in Wandsbek" vom Kulturschloss Wandsbek. Der neue Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.

