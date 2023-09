Spobis: Sportbusiness-Kongress findet 2024 erstmals in Hamburg statt Stand: 08.09.2023 18:54 Uhr Die bedeutendste europäische Veranstaltung im Sportbusiness zieht nach Hamburg um: Anfang 2024 soll im Congress Center Hamburg (CCH) am Dammtor zum ersten Mal die Spobis-Konferenz stattfinden.

Profisport, das heißt auch Business. Und mehr als 4.000 Menschen, die damit zu tun haben, kommen regelmäßig bei der Spobis zusammen - von der prominenten Sportlerin bis zum Bundesliga-Club-Boss, vom Caterer bis zur Technologie-Expertin.

Rund 1.500 Unternehmen sind vertreten

Rund 1.500 nationale und internationale Unternehmen sind dabei. An zwei Tagen geht es darum, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Es werden Geschäfte gemacht, aber auch neue Entwicklungen im Sport und Themen wie Nachhaltigkeit besprochen. "Wir wollen, dass die spannenden Diskussionen im Sport hier in Hamburg geführt werden, dass hier spannende Projekte entstehen", so Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD). Die Spobis sei dafür eine starke Plattform.

Spobis vom 31. Januar bis 1. Februar 2024

Sie gilt inzwischen als wichtigste Sportbusiness-Konferenz in Europa, zuletzt hat sie 13 Jahre lang in Düsseldorf stattgefunden. Die Vereinbarung mit der Stadt Hamburg gilt zunächst für fünf Jahre, die erste Spobis im CCH findet dabei am 31. Januar und 1. Februar statt.

