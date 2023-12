Sperrung beendet: Hamburger S-Bahn fährt wieder durch Citytunnel Stand: 04.12.2023 05:59 Uhr Die knapp einmonatige Sperrung des Citytunnels für den S-Bahnverkehr in Hamburg ist beendet. Seit Montagmorgen können wieder Züge unterirdisch zwischen Hauptbahnhof und Landungsbrücken fahren.

Grund für die erneute Sperrung des Citytunnels, die am 6. November begonnen hatte, waren Bauarbeiten. Der Citytunnel war bereits in den Sommerferien zwischen Hauptbahnhof und Altona für mehrere Wochen gesperrt. Laut S-Bahn konnten die notwendigen Bauarbeiten damals jedoch wegen Verzögerungen im Bauablauf nicht vollständig abgeschlossen werden. Der Hauptgrund: Während der Arbeiten entgleiste ein Baufahrzeug. Die Bergung war aufwendig und zusätzliche Reparaturen wurden nötig. Nun wurden die Arbeiten fortgesetzt. Es sollten Schäden ausgebessert und alte Gleise ausgetauscht werden.

S-Bahn-Chef: Hohe Belastung durch Baustellen

Kay Uwe Arnecke, Chef der S-Bahn Hamburg, sagte zu NDR 90,3: "Wir haben im letzten halben Jahr eine hohe Belastung gehabt durch die Baustellen. Es tut mir leid für unsere Fahrgäste. Die haben darunter gelitten, das muss man so deutlich sagen." Die Durchführung der Reparaturarbeiten sei aber notwendig gewesen, betonte Arnecke. "Wir sind am Montag wieder am Start und dann ab 10. Dezember mit unserem neuen Liniennetz. Dann wird alles noch besser klappen." Zum Fahrplanwechsel werden Hamburgs S-Bahnlinien neu sortiert. Das Netz soll dann stabiler funktionieren und mehr Verkehr möglich machen.

Während der einmonatigen Citytunnel-Sperrung konnten die S-Bahnen ausschließlich über die Verbindungsbahn (Hauptbahnhof - Dammtor - Altona) fahren. Die Stationen Jungfernstieg und Stadthausbrücke fuhr die S-Bahn nicht an. Zwischen Altona und Landungsbrücken fuhr die S2 als Pendelzug. Als Alternative verwies die S-Bahn Hamburg auch auf die U-Bahn.

