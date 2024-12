Stand: 09.12.2024 07:19 Uhr Silvester in Hamburg: Wohl Messerverbot am Jungfernstieg

Noch sind es gut drei Wochen bis Silvester, doch die Hamburger Polizei bereitet sich schon jetzt darauf vor. Gerade an der Binnenalster sollen wohl viele Beamtinnen und Beamte im Einsatz sein. Denn laut "Hamburger Abendblatt" soll es in diesem Jahr am Jungfernstieg neben einem Böller- erstmals auch ein Messerverbot geben. Außerdem sollen zusätzliche Lichtmasten sowie Bauzäune als Absperrungen aufgestellt werden, um Personengruppen besser trennen zu können.

