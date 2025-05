Stand: 16.05.2025 20:18 Uhr Segelboot auf der Elbe gekentert: Zwei Personen gerettet

Bei Nienstedten sind am Freitagnachmittag ein Mann und eine Frau mit ihrem Segelboot auf der Elbe gekentert. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei konnten die beiden retten und brachten sie bei Teufelsbrück an Land. Etwa 40 Einsatzkräfte und auch ein Helikopter waren vor Ort. Die Geretteten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das Segelboot wurde in einen Seitenkanal geschleppt.

