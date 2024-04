Schüsse auf Rockerboss: Verwandte des Auftraggebers vor Gericht Stand: 09.04.2024 14:19 Uhr Vor fast sechs Jahren, im August 2018, ist am Hamburger Millerntorplatz ein Rockerboss niedergeschossen worden. Hintergrund war eine Fehde mit einer anderen Rockergruppe. Am Dienstag hat dazu ein neuer Prozess begonnen: Vor dem Landgericht sind jetzt die Mutter und beiden Schwestern des damaligen Auftraggebers angeklagt.

Der Auftraggeber des Mordes ist bereits im Juni 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der damalige Boss der Rockergruppe "Mongols" hatte seinen Erzrivalren von den "Hells Angels" erschießen lassen wollen. Dafür heuerte er einen Killer an, der für 10.000 Euro die Schüsse abfeuerte. Auch die frühere Freundin und der Vater des Auftraggebers sitzen bereits im Gefängnis. Sie sollen den Mordversuch mit geplant und vorbereitet haben. Nun also sind auch die Mutter und die zwei Schwestern des "Mongols"-Rockers angeklagt.

Angeklagte sollen beim Ausspähen geholfen haben

Den drei Frauen wird vorgeworfen, dabei geholfen zu haben das Opfer auszuspähen. Laut Anklage sind sie unter anderem am Abend der Tat mit Autos durch St. Pauli gefahren, um den "Hells Angels"-Boss zu suchen. Als sie ihn gefunden hatten, feuerte der Schütze auf ihn. Der Mann wurde mehrmals an Kopf und Oberkörper getroffen, seither sitzt er mit einer Querschnittslähmung im Rollstuhl. Die Frauen haben zum Prozessauftakt am Dienstag geschwiegen.

Prozess wird am Freitag fortgesetzt

Am Freitag soll die frühere Freundin des Auftraggebers aussagen, sie ist die Hauptbelastungszeugin. Die Polizei hält die Frau für stark gefährdet, darum steht sie unter Zeugenschutz.

Weitere Informationen Schüsse auf Rockerboss: Bewährungsstrafe für Falschaussage Die Schüsse auf einen Rockerboss auf dem Hamburger Kiez werden weiter vor Gericht aufgearbeitet. Eine 28-Jährige gab zu, falsch ausgesagt zu haben. (24.01.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.04.2024 | 13:00 Uhr