Stand: 18.01.2025 17:16 Uhr Schlägerei zwischen HSV- und Köln-Hooligans auf dem Kiez

Hooligans des Hamburger SV und des 1. FC Köln haben sich am Sonnabendnachmittag auf dem Kiez eine Schlägerei geliefert. Laut Lagedienst der Polizei gerieten beide Lager gegen 15 Uhr beim Hans-Albers-Platz in einen Streit. Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an und trennte die Gruppen. Berichte über Verletzte oder Festnahmen gab es nicht.

