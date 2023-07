SPD in Eimsbüttel fordert kostenlose Sonnencreme-Spender Stand: 20.07.2023 08:01 Uhr Sonnenbrand tut weh und im schlimmsten Fall erkranken Menschen dadurch an Hautkrebs. Die SPD im Bezirk Eimsbüttel fordert, dass zur Vorsorge kostenlose Sonnencreme-Spender aufgestellt werden.

Die Idee kommt aus den Niederlanden: Alte Desinfektionsspender aus der Corona-Zeit sind dort mit Sonnenmilch bestückt worden und alle können sich kostenlos bedienen. Janina Satzer von der SPD in Eimsbüttel ist davon begeistert: "Und das genau könnten wir uns auch in einem Pilotprojekt für Eimsbüttel vorstellen. Insbesondere für Kinder ist das Thema relevant, da Kinderhaut sehr viel empfindlicher auf Sonneneinstrahlung reagiert". Vor allem im Umfeld von Spielplätzen, Parks und Freibädern sollten Spender stehen, so der Vorschlag der SPD.

Grünen-Fraktion will SPD-Antrag unterstützen

Die Fraktion der Grünen will den Antrag unterstützen, sagt ihr sozialpolitischer Sprecher Falk Schmidt-Tobler. Angesichts der steigenden Zahl von Hautkrebsfällen müsse für Sonnenschutz mehr geworben werden, "andererseits müssen auch Bevölkerungsgruppen erreicht werden, für die Sonnencreme teuer ist."

Norderstedt hat bereits Sonnencreme-Spender

Während in Eimsbüttel die Beratungen erst starten, ist man in Norderstedt schon weiter. Hier hat die Stadt bereits zehn Sonnencreme-Spender aufgestellt. Wenn das Projekt angenommen wird, sollen es im nächsten Jahr noch mehr werden.

Der Antrag der SPD steht am Donnerstagabend im Hauptausschuss der Bezirksversammlung Eimsbüttel auf der Tagesordnung.

