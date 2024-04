Stand: 13.04.2024 14:43 Uhr SEK-Einsatz in St. Georg: Polizei stürmt Hotel

Bei einem SEK-Einsatz in St. Georg haben schwer bewaffnete Polizisten am Sonnabendmittag ein Hotel am Steindamm gestürmt. Dort wurden drei junge Männer festgenommen. Offenbar gingen die Einsatzkräfte aufgrund eines Social-Media-Postings von einer möglichen Bedrohungslage aus. Das Trio wurde wenig später aber wieder freigelassen. Zum Inhalt des Postings wurde zunächst nichts bekannt.

