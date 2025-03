Rekordumsatz bei Hamburger Unternehmen Lufthansa Technik Stand: 06.03.2025 13:25 Uhr Erstmals in der eigenständigen Geschichte hat das Hamburger Unternehmen Lufthansa Technik mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz gemacht, ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

2023 lag das Wachstum mit 18 Prozent leicht höher. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) lag bei 635 Millionen Euro, was im Vergleich zu 2023 einem Plus von lediglich einem Prozent entspricht. Das Unternehmen begründet die geringe Gewinnsteigerung mit wachsenden Kosten. Ein Nettoergebnis nennt die Firmentochter nicht. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Lufthansa Technik zum Geschäftsjahr 2024 hervor.

Wachstumsprogramm bis 2030

Lufthansa Technik beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen gilt als eines der größten seiner Art. Es wartet und überholt nicht nur Flugzeuge des Lufthansa-Konzerns, sondern auch von zahlreichen anderen Airlines. Bis 2030 soll der Umsatz um rund ein Drittel gesteigert werden. Dafür investiert Lufthansa Technik kräftig, unter anderem in neue Standorte in Portugal und Kanada. Auch der Unternehmenssitz in Hamburg wird umfassend modernisiert.

Firmenchef: Nachfrage nach Flugreisen ungebrochen

"Da die Nachfrage nach Flugreisen und neuen Flugzeugen trotz geopolitischer Unsicherheiten weltweit ungebrochen ist, erwarten wir auch für die kommenden Jahre ein deutliches Wachstum", sagte Unternehmenschef Sören Stark.

