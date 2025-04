Stand: 18.04.2025 09:41 Uhr Probelauf am neuen Hafencity-Kreuzfahrtterminal verschoben

Der Probelauf am neuen Kreuzfahrtterminal in der Hamburger Hafencity ist verschoben worden: Dort sollte eigentlich am Ostersonntag die "Silver Dawn" anlegen. Doch die Bauarbeiten sind doch noch nicht so weit vorangekommen, dass dort tatsächlich schon ein großes Kreuzfahrtschiff anlegen kann, berichtet das "Hamburger Abendblatt". Jetzt steuert die "Silver Dawn" das Cruise Center Altona an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.04.2025 | 10:00 Uhr