Pride Week: Regenbogenflagge am Hamburger Rathaus gehisst Stand: 28.07.2023 12:11 Uhr Hamburg zeigt jetzt wieder Flagge: Zum Start der Pride-Week hat am Freitag die Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungsbeauftragte Katharina Fegebank (Grüne) am Rathaus die Regenbogenfahne gehisst. Die Flagge ist das Symbol für sexuelle Vielfalt und Toleranz.

Seit zehn Jahren schon zeigt die Flagge am Rathaus, dass Hamburg für den Senat eine bunte Stadt ist. Auch immer mehr Behörden, Theater, Museen, Kirchen, aber auch Unternehmen machen mit und hissen in diesen Tagen Regenbogenfahnen. "Hamburg bekennt sich mit einem starken und sichtbaren Zeichen zu Freiheit, Vielfalt und Akzeptanz, gegen Hass und Hetze", sagte Fegebank. Die Stadt stelle sich "an die Seite all derer, die dafür kämpfen, so zu sein, zu leben und zu lieben, wie sie sind". Die Sichtbarkeit queerer Vielfalt sei "fester Bestandteil unserer demokratischen Gesellschaft". Am Freitagabend laden die Fraktionen von SPD und Grünen außerdem zu einem großen Empfang ins Rathaus ein.

Höhepunkt ist die Parade zum Christopher Street Day

Die Pride-Week startet am Sonnabend und läuft bis zum 6. August. Es gibt mehr als 100 Veranstaltungen - unter anderem Konzerte, Ausstellungen und auch Theaterstücke. Im Mittelpunkt der Themen-Woche stehen in diesem Jahr Trans*Personen und ihr Recht auf Selbstbestimmung. Am Donnerstag ist wieder Regenbogentag auf dem Sommer-Dom mit einer bunten Parade über das Gelände auf dem Heiligengeistfeld. Höhepunkte ist am nächsten Wochenende die Parade zum Christopher Street Day mit Straßenfest, zu der die Veranstaltenden mehr als 250.000 Menschen erwarten.

