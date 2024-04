Poppenbüttel: Starker Rauch nach Brand in Tiefgarage Stand: 04.04.2024 16:57 Uhr Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr: In der Tiefgarage eines Wohnhauses im Stadtteil Poppenbüttel hat es am Donnerstag einen Brand gegeben.

In der Tiefgarage in der Straße Sonnenhöhe fing zunächst ein Auto Feuer. Die Flammen griffen dann auf andere Wagen über, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Acht weitere Autos hätten dort gestanden. 18 Personen aus umliegenden Gebäuden wurden in einem nah gelegenen Supermarkt in Sicherheit gebracht.

Große Rauchwolke

Über dem Stadtteil steht eine Rauchwolke. Der Rauch zieht Richtung Sasel. Weil die Rauchgase giftig sind, wurde die Bevölkerung auch über die Warn-Apps informiert. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Die Feuerwehr ist mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz soll noch rund eine Stunde dauern. Wegen des Einsatzes wurden viele Straßen gesperrt, es kommt zu Staus.

