Polizei fasst sechs mutmaßliche Dealer in Barmbek-Nord Stand: 21.03.2024 17:08 Uhr Am Dienstagabend hat die Hamburger Polizei in Barmbek-Nord sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Dabei fanden die Ermittlerinnen und Ermittler rund 15 Kilogramm Marihuana.

Die Zivilpolizei hatte am Dienstagabend eine Wohnung in der Richeystraße beobachtet. Der Bewohner ist ein 23-jähriger mutmaßlicher Dealer, der schon längere Zeit im Fokus der Ermittler stand.

Zivilpolizei greift unmittelbar zu

Bereits nach kurzer Zeit bekamen die Polizistinnen und Polizisten mit, wie sich der Verdächtige mit einem Mann traf und mehrere gefüllte Plastiktüten von ihm bekam. Die Ermittlerinnen und Ermittler folgten dem zweiten Mann, einem 25-Jährigen, daraufhin bis zu einem Kellerraum. Dort lud er drei Taschen in den Kofferraum seines Autos. In diesem Moment schlug die Polizei zu. Beide Männer wurden festgenommen.

Insgesamt rund 15 Kilogramm Marihuana gefunden

In den Taschen fanden die Polizistinnen und Polizisten rund fünf Kilogramm Marihuana. Schwer bewaffnete Spezialkräfte durchsuchten kurze Zeit später auch die Wohnung des 25-Jährigen in Winterhude. In der Wohnung stießen sie auf weitere zehn Kilogramm. Außerdem fanden die Ermittlerinnen und Ermittler 1.000 Tabletten, Wegwerfhandys, knapp 5.000 Euro Bargeld und vier weitere Tatverdächtige. Alle wurden vorläufig festgenommen. Die beiden 23- und 25-jährigen Hauptverdächtigen kamen in Untersuchungshaft.

