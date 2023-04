Park auf dem Stellinger Autobahndeckel: Bau startet Stand: 26.04.2023 06:57 Uhr Mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen, mehr Erholungsraum für die Menschen: Auf dem Dach des Autobahndeckels in Hamburg-Stellingen soll für 5,7 Millionen Euro ein Park entstehen. Heute startet der Bau offiziell.

Zum ersten Spatenstich werden neben Vertreterinnen und Vertretern des Bezirksamts Eimsbüttel auch Verkehrssenator Anjes Tjarks und Umweltsenator Jens Kerstan (beide Grüne) erwartet.

8.000 Quadratmeter Platz

Was in Schnelsen gut funktioniert hat, soll in den kommenden zweieinhalb Jahren auch in Stellingen entstehen: eine Park- und Kleingartenanlagen über der A7. Auf rund 900 Metern Länge wird sich der neue Grünbereich zwischen Niendorfer Feldmark und Kieler Straße erstrecken. 42 Kleingarten-Parzellen und mehr als 170 neue Bäume sind geplant. Auf 8.000 Quadratmetern sollen Stauden und Sträucher gepflanzt werden. Dazu soll es großzügige Wiesen- und Rasenflächen geben sowie Wege und Plätze. Letztere sollen - wie auch in Schnelsen - nach bekannten Persönlichkeiten aus dem Stadtteil benannt werden.

Tunnel seit zwei Jahren in Betrieb

Der Lärmschutztunnel über der auf acht Spuren verbreiterten Autobahn war im Februar 2021 vollständig in Betrieb genommen worden. Seit September vergangenen Jahres gibt es bereits einen drei Hektar großen Park auf dem weiter nördlich gelegenen Lärmschutztunnel in Schnelsen. Dieser 550 Meter lange Tunnel war Ende 2019 komplett fertiggestellt worden.

Ein dritter Lärmschutztunnel mit einer Länge von gut zwei Kilometern ist im Bereich Altona im Bau. Auch dieses Bauwerk soll die bislang geteilten Stadtteile östlich und westlich der A7 durch einen Park verbinden.

