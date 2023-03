Neues Zentrum für Erwachsenenbildung in Hamburg eingeweiht Stand: 03.03.2023 17:23 Uhr Für viele sind die Schulen der Erwachsenenbildung die zweite Chance, einen Schulabschluss nachzuholen: Jetzt gibt es dafür in Hamburg eine neue Adresse.

Das neue Zentrum befindet sich an einem zentralen und prominenten Ort: Die stillgelegte Gewerbeschule am Holzdamm neben dem "Atlantic"-Hotel ist umgebaut worden zum neuen "Campus Zweiter Bildungsweg". In dem sanierten 150 Jahre alten Gebäude sind drei bisher eigenständige Schulen zusammengeführt worden: das Abendgymnasium St. Georg, die Abendschule vor dem Holstentor und das Hansa-Kolleg.

Alle Abschlüsse bis zum Abitur möglich

Alle Abschlüsse bis zum Abitur können dort gemacht werden, zum Teil auch online. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hob zur feierlichen Eröffnung am Freitag besonders hervor, dass das neue Angebot auch für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte interessant sei, die bisher über keinen hier anerkannten Schulabschluss verfügen.

Unterricht ganztags statt nur abends

Im Vorfeld hatte es allerdings Bedenken und Proteste gegeben. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sprach unter anderem von einem Sparmodell. Doch die Schulbehörde widersprach und hob viele Neuerungen hervor. So könnten die fast 1.100 erwachsenen Schülerinnen und Schüler flexibler und vor allem ganztags unterrichtet werden - statt nur abends. Außerdem gebe es ein Bistro und ein Selbstlernzentrum für Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht genug Ruhe fänden.

