Nach Messerangriff in Hamburg-Billstedt: Polizei veröffentlicht Täterfoto

Stand: 23.04.2025 12:08 Uhr

Nach einer Messerattacke auf zwei Menschen an einer Bushaltestelle in Hamburg-Billstedt am 12. April sucht die Polizei jetzt mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann.