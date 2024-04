Stand: 25.04.2024 18:14 Uhr Nach Bedrohung an Schulen in Hamburg: 14-Jähriger angeklagt

Nach den Polizei-Großeinsätzen an zwei Schulen in Blankenese und Bahrenfeld im vergangenen November kommt ein 14-Jähriger vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen Anstiftung zur Nötigung angeklagt. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest. Den Ermittlern zufolge hatten am 8. November mehrere Schüler Lehrkräfte bedroht. Später stellten die Beamten Spielzeugwaffen sicher. Tatverdächtig sind fünf Jungen - allerdings ist nur einer 14 Jahre alt und damit strafmündig.

