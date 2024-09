Mord an Hamburger Blumenhändler vor 32 Jahren: Prozess startet Stand: 08.09.2024 19:19 Uhr Mehr als 32 Jahre nach dem Mord an einem Blumenhändler aus Hamburg-Horn beginnt am Montag vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen einen 53-Jährigen. Die Polizei war ihm erst nach Jahrzehnten durch neueste DNA-Untersuchungen auf die Spur gekommen.

Im März 1992 war der damals 60-jährige Blumenhändler morgens nicht wie gewohnt zu seinem Stand am Hauptbahnhof gekommen. Angehörige fanden ihn wenig später tot in seiner Wohnung im Dahrendorfweg in Horn und alarmierten die Polizei.

Opfer mit Bettlaken erdrosselt

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass er mit dem Täter Alkohol getrunken hatte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gerieten die Männer in Streit, der Täter schlug mehrmals mit einer Glasflasche zu, fesselte und knebelte den Schwerverletzten und erdrosselte ihn schließlich mit einem Bettlaken. Mit den Tageseinnahmen von 1.500 bis 2.000 D-Mark Beute sei der Mann geflohen.

In Großbritannien verhaftet

Erst Jahre später konnte eine männliche DNA gesichert werden. Im Mai vergangenen Jahres meldete eine Datenbank in Italien schließlich einen Treffer. Im Verdacht steht der heute 53 Jahre alte Angeklagte, der zuletzt in Großbritannien lebte. Dort wurde er dann verhaftet.

Laut Anklage ist der Mann nicht vorbestraft. Das Gericht hat zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.09.2024 | 07:00 Uhr