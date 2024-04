Stand: 16.04.2024 09:26 Uhr Mögliche Schließung des IZH: Beweise werden ausgewertet

Nach dem iranischen Angriff auf Israel mit Drohnen und Raketen fordern Politikerinnen und Politiker wieder, dass das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) geschlossen werden müsse. Innensenator Andy Grote (SPD) hofft auf ein schnelles Verfahren zum Verbot des Zentrums. Dafür werte das Bundesinnenministerium aber noch immer die Beweise aus - und zwar aus einer Großrazzia im vergangenen November, sagte Grote. "Ein Verbot muss vor Gericht Bestand haben. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das IZH sich gerichtlich wehren wird." Das IZH mit Sitz in der Blauen Moschee an der Außenalster gilt als wichtigstes Propaganda-Zentrum des iranischen Regimes in Europa.

