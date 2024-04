Miniatur Wunderland: Fürstenpaar eröffnet heute Mini-Monaco Stand: 25.04.2024 06:18 Uhr Fürstlicher Besuch in der Speicherstadt: Albert von Monaco und seine Frau Charlène besuchen heute Hamburg. Anlass ist die Eröffnung des neuen Bereichs Monaco im Miniatur Wunderland.

Die Idee, den Fürsten und die Fürstin einzuladen gab es von Anfang an. Seit am neuen Bereich Monaco geplant und gebaut wird. Dass Albert und Charlene nun tatsächlich zur Eröffnung kommen - so richtig können es Gerrit und Frederik Braun, die Gründer des Miniatur Wunderlandes, immer noch nicht glauben.

Kein offizieller Staatsbesuch

Der Besuch des Fürstenpaares ist kein offizieller Staatsbesuch, sondern eine private Reise. Beide werden das Wunderland zunächst bei einem privaten Rundgang kennenlernen. Gegen 17.30 Uhr eröffnen sie dann offiziell das Mini-Monaco.

Formel-1-Strecke und Fürstenpalast nachgebaut

Sie werden dabei vieles entdecken, was sie von zu Hause kennen: Monacos Fürstenpalast wurde ebenso nachgebaut wie der legendäre Jachtclub und das Casino. Ein besonderes Highlight ist die Formel-1-Strecke. Das erste Rennen darauf wird heute zur Eröffnung gestartet.

Für reguläre Gäste ist das Miniaturwunderland am heutigen Eröffnungstag geschlossen. Sie können sich den neuen Monaco-Abschnitt ab morgen ansehen.

