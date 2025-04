Stand: 29.04.2025 17:45 Uhr Mehr Schwimmabzeichen in Hamburg vergeben

In Deutschland haben wieder mehr Kinder Schwimmen gelernt. Laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurden 2024 so viele Abzeichen vergeben wie seit zehn Jahren nicht. Auch in Hamburg konnte die Anzahl der Abnahmen noch einmal gesteigert werden. 1.177-mal vergab die DLRG in der Hansestadt Seepferdchen, Bronze, Silber oder Gold. Das waren fast 100 Abzeichen mehr als im Vorjahr. Der Rekord sei vor allem ehrenamtlichen Ausbilderinnen und Ausbildern zu verdanken, hieß es.

