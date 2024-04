Stand: 17.04.2024 15:05 Uhr Mehr Geld von der Stadt für Umbau des Allee Theaters

Das Allee Theater in Altona erhält von der Stadt Hamburg Hilfe beim Umbau. SPD und Grüne in der Bürgerschaft wollen dem kleinen Theater noch einmal 390.000 Euro aus dem Sanierungsfonds zur Verfügung stellen, damit das Haus modernisiert und barrierefrei wird. Die Politikerinnen und Politiker reagierten auf ein Gutachten, in dem es hieß, die Investition von fast 140.000 Euro vor drei Jahren würden nicht reichen. Im Allee Theater sind das Theater für Kinder und die Kammeroper zu Hause. Nach Ansicht von SPD und Grünen hat das Theater deshalb eine hohe Bedeutung für die Kulturstadt Hamburg.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.04.2024 | 19:30 Uhr