Stand: 28.01.2024 11:54 Uhr Medienbericht: KaDeWe-Gruppe mit Alsterhaus vor Insolvenz

Steht nun auch das Alsterhaus am Jungfernstieg vor der Pleite? Das berichtet das Wirtschaftsmagazin "Capital". Das Alsterhaus gehört zur KaDeWe-Gruppe - und die will demnach Anfang der Woche Insolvenz beantragen. Die KaDeWe-Gruppe ist eine Tochterfirma der Signa-Holding des Investors René Benko. Die meldete bereits im November Insolvenz an. Seitdem sind immer mehr Tochterunternehmen zahlungsunfähig, darunter die Elbtower-Grundstückseigentümerin oder auch Galeria Karstadt Kaufhof.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.01.2024 | 12:00 Uhr