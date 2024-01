KaDeWe-Gruppe mit Hamburger Alsterhaus ist insolvent Stand: 29.01.2024 16:05 Uhr Die KaDeWe-Gruppe, zu der auch das Hamburger Alsterhaus gehört, hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte das Unternehmen am Montag. Der Betrieb soll aber weitergehen.

Beantragt wurde demnach ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das Handelsunternehmen betonte, dass vor allem die Mieten an den drei Standorten das Geschäft belasten würden. Neben dem Alsterhaus am Jungfernstieg gehören die Luxus-Kaufhäuser KaDeWe (Berlin) und Oberpollinger (München) dazu. Die hohen Mieten würden "ein nachhaltiges, ertragreiches Wirtschaften nahezu unmöglich" machen.

Ver.di sieht gute Chancen auf Erhalt des Alsterhauses

Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zielt statt auf eine Abwicklung auf die Sanierung eines Unternehmens. Die Chancen für einen Erhalt des 1912 eröffneten Alsterhauses am Jungfernstieg stehen aus Sicht der Gewerkschaft ver.di gut. "Aus unserer Sicht hat das Alsterhaus auf jeden Fall eine Zukunft in dieser Stadt - und gehört zu dieser Stadt", sagte eine ver.di-Sprecherin. Sie forderte Jobsicherheit und planbare Perspektiven für die Beschäftigten des Kaufhauses. "Da ist jetzt das Management gefragt".

Die KaDeWe-Gruppe ist eine Tochterfirma der Signa-Holding des Investors René Benko. Die meldete bereits im November Insolvenz an. Seitdem sind immer mehr Tochterunternehmen zahlungsunfähig, darunter die Elbtower-Grundstückseigentümerin oder auch Galeria Karstadt Kaufhof.

