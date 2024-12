Stand: 02.12.2024 20:49 Uhr Mann wird bei Brand in Schnelsen schwer verletzt

Die Hamburger Feuerwehr ist am Montagabend zu einem größeren Einsatz in Schnelsen gerufen worden. In der Kalvslohreystraße standen ein Einfamilienhaus und ein Nebengebäude komplett in Flammen. Ein Mann wurde von den Einsatzkräften aus den Flammen gerettet, er schwebt in Lebensgefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung verschickte die Feuerwehr eine Warnmeldung. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

