Stand: 15.04.2023 06:25 Uhr Mann stirbt bei Brand in Lokstedt

Bei einem Brand in Hamburg-Lokstedt ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war in einer Gartenlaube in der Stresemannallee ausgebrochen. Die Laube brannte komplett aus. Warum sich der Mann in dem Kleingartenverein aufhielt, ist nicht bekannt. Auch seine Identität ist unklar.

