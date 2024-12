Mann auf der A25 in Hamburg überfahren - Polizei sucht Zeugen

Stand: 24.12.2024 09:55 Uhr

Auf der A25 in Hamburg ist am späten Samstagnachmittag ein Mann überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Die Autobahn war in Höhe der Anschlusstelle Curslack stundenlang gesperrt.