Lettland könnte bei Digitalisierung Vorbild für Hamburg werden Stand: 04.04.2024 09:44 Uhr Die baltischen Staaten gelten als Vorreiter bei der Digitalisierung. Bei ihrer Reise nach Lettland hat sich Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) davon persönlich ein Bild gemacht und will einige Ideen übernehmen.

Handy statt Personalausweis: Jede Lettin und jeder Lette kann eine digitale Identität bekommen, mit der er oder sie sich ausweist. Die meisten haben das schon gemacht, erklärte der Digitalbeauftragte der lettischen Regierung, Gatis Ozols, bei einem Treffen mit Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard in Riga. Fast 90 Prozent aller Behördengänge kann man in Lettland inzwischen online erledigen, dank der digitalen ID.

Auch in Hamburg mehr digitale Vorgänge ermöglichen

So weit ist Deutschland zwar noch nicht, sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard. Sie will die Idee, freiwillige Anreize zu schaffen, aber mit nach Hamburg nehmen: "Wenn man das digitale Verfahren wählt und bereit ist seine Daten vollständig sozusagen zu hinterlassen für den Vorgang, dann kann man auch durchaus in Betracht ziehen zum Beispiel die Hälfte der Bearbeitungszeit zu garantieren."

Personalausweis wäre schneller fertig

Auf einen neuen Personalausweis müsste man dann in Hamburg nicht mehr zwei oder drei Wochen warten, sondern würde ihn innerhalb einer guten Woche bekommen. Damit könnte man erreichen, dass sich Hamburgerinnen und Hamburger eher auf einen digitalen Antrag einlassen, so Leonhard.

