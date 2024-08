Kostenloses Deutschlandticket für Hamburgs Schüler nun bestellbar Stand: 15.08.2024 12:41 Uhr Schülerinnen und Schüler in Hamburg können ab sofort beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ein kostenloses Deutschlandticket bekommen. Es wird ausschließlich als Chipkarte ausgegeben und gilt ab 1. September im gesamten deutschen Nahverkehr.

Einfach einsteigen und losfahren: Für rund 210.000 Kinder und Jugendliche ist das im kommenden Schuljahr kostenlos möglich. Einzige Voraussetzung: Sie müssen in Hamburg wohnen und sich das Ticket auch bestellen. Seit Donnerstag ist das online beim HVV möglich. Wer keinen Interzugang hat, kann ein Tablet in einer HVV-Servicestelle nutzen. Bei Kindern unter 16 Jahren bestellen die Eltern. Wer 16 oder älter ist, kann das Ticket auch selbst bestellen, braucht aber eine Bescheinigung der Schule.

Automatische Umstellung bei Bestandskunden

Vorerst gibt es das kostenlose Schüler-Deutschlandticket des HVV nur als Chipkarte, die per Post nach Hause geschickt wird. An einer Lösung für Smartphones wird noch gearbeitet. Wer schon ein Deutschlandticket hat, muss sich übrigens um gar nichts kümmern - der Verkehrsverbund stellt automatisch auf das kostenlose Ticket um. Bislang zahlten Schülerinnen und Schüler in Hamburg 19 Euro für das Deutschlandticket.

Gültig ist das Ticket offiziell ab dem 1. September dieses Jahres, der erste Schultag nach den Ferien ist aber schon der 29. August. Der HVV hatte jedoch bereits angekündigt, bei Kontrollen in den letzten August-Tagen ein Auge zuzudrücken.

