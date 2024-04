Konzept für Hamburger Innenstadt: Ideen gesucht Stand: 18.04.2024 06:52 Uhr Die Hamburger Innenstadt hat an Glanz verloren. Grund sind Leerstände und nicht fertig werdende Baustellen. Aber was kann man tun? Die Behörde für Stadtentwicklung gibt diese Frage an die Hamburgerinnen und Hamburger weiter.

Es geht um ein Meinungsbild, das auf der Internetseite https://innenstadt.beteiligung.hamburg abgefragt wird. Und zwar ab sofort bis zum 1. Mai. Der Titel ist etwas sperrig: "Zukunftsbild Innenstadt Hamburg". Gemeint ist: Wie kann Hamburgs Zentrum wieder attraktiver werden und mehr Menschen anlocken? Dabei geht es nicht nur um Einkaufsmöglichkeiten in der Mönckebergstraße oder am Jungfernstieg. Sondern auch um die Fragen: Wie können interessante Jobs in der Innenstadt entstehen? Was ist für einen attraktiven Mix aus Büros, Wohnungen und Kultur notwendig?

Umständliche Formulierungen

Es werden also konkrete Fragen gestellt und Interessierte können dazu ihre eigene Meinung schreiben und an die Behörde schicken. Jeder kann mitmachen. Allerdings ist vieles auf der Internetseite umständlich formuliert und erinnert stark an ein Behördenschreiben. Die Behörde sieht die Befragung jedoch als Chance, Hamburgs Innenstadt wieder attraktiver zu machen.

Weitere Informationen Von Innenstadt zur Hafencity: Attraktive Verbindung gesucht Wie kann die Strecke von der Alster an die Elbe schöner gestaltet werden? Dafür hat der Runde Tisch Innenstadt Architekten-Vorschläge gesichtet. (15.11.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.04.2024 | 06:00 Uhr