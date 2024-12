Stand: 08.12.2024 16:15 Uhr Knapp eine Million Besucher kamen zum Hamburger Winterdom

Noch ein letztes Mal ins Karussell oder in die Achterbahn: Am Sonntag geht der Hamburger Winterdom auf dem Heiligengeistfeld zu Ende. Die Schaustellerinnen und Schausteller zeigten sich zufrieden: Trotz des oft schlechten und regnerischen Wetters kamen knapp eine Million Besucherinnen und Besucher. Am 21. März beginnt dann wieder der Frühlingsdom.

