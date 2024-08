Stand: 30.08.2024 07:09 Uhr Jungfernstieg: 24-Jähriger mit Messer am Bauch verletzt

Am Jungfernstieg ist ein Mann mit einem Messer am Bauch verletzt worden. Laut Polizei waren dort am späten Donnerstagabend 20 bis 30 Menschen in Streit geraten. Als die Beamtinnen und Beamtem am Jungfernstieg ankamen, fanden sie nur noch den verletzten 24-Jährigen. Er kam in eine Klinik. Wie es ihm geht, ist unklar. Der Täter ist noch nicht gefasst.

