Horn: Abgestellter Reisebus und Transporter in Flammen Stand: 26.07.2022 07:31 Uhr In Horn haben mehrere Fahrzeuge in der Nacht zu Dienstag gebrannt. An der Horner Landstraße stand ein geparkter Reisebus lichterloh in Flammen.

Die Hamburger Feuerwehr wurde kurz vor 3 Uhr in der Nacht zu Dienstag alarmiert. Der brennende Reisebus stand am Straßenrand in unmittelbarer Nähe zu einem Autohaus. Die Flammen griffen auf einen Transporter sowie sechs weitere Fahrzeuge über, die auf dem Gelände des Autohändlers standen. Die Feuerwehr musste Schaum einsetzen, um den Reisebus zu löschen.

Brandursache noch unklar

In unmittelbarer Nähe wurde ein Rucksack und ein Schlüsselbund auf der Straße liegend gefunden. Ob möglicherweise ein Einbruch in den Bus vorlag und der Rucksack sowie der Schlüssel aus diesem stammen, ist unklar. Die Polizei fahndete während der Löscharbeiten der Feuerwehr im Umfeld des Brandortes, konnte aber nichts weiteres feststellen. Die Ermittlungen dauern an.

