Stand: 03.12.2024 09:04 Uhr Hohenfelde: Schlägerei in Shisha-Bar

In einer Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil Hohenfelde hat es in der Nacht zum Dienstag eine Schlägerei gegeben. Kurz nach Mitternacht hätten zwei Vermummte zwei Gäste der Shisha-Bar in der Lübecker Straße angegriffen, sagte ein Sprecher der Polizei. Daraufhin sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der auch ein Messer gezogen wurde. Dieses sei jedoch nicht eingesetzt worden. Es habe einen größeren Polizeieinsatz gegeben, um die Situation zu beruhigen. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist bislang nicht bekannt.

