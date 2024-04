Stand: 16.04.2024 18:17 Uhr Hochschule für bildende Künste Hamburg: Partnerschaft mit Universität Haifa

Die Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) und die School of Arts der Universität Haifa in Israel starten eine gemeinsame Partnerschaft. Das teilten die beiden Hochschulen am Dienstag in Hamburg mit. Im Mittelpunkt der langfristig angelegten Zusammenarbeit stehe der Austausch von Lehrenden und von Studierenden im Rahmen von Workshops, Seminaren und Ausstellungen.

