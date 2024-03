Heute VHH-Warnstreik: Kaum Ersatzverbindungen bei Bussen möglich Stand: 21.03.2024 06:29 Uhr Seit 3 Uhr fahren keine Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). Ver.di hat die etwa 2.500 Beschäftigten zum 72-stündigen Warnstreik aufgerufen. Laut Unternehmen wird es auf den meisten Linien keinen Ersatzverkehr geben.

Fahrgäste müssten sich bis Sonntagmorgen um 3 Uhr auf "massive Einschränkungen auf allen knapp 170 Buslinien" einrichten, hatte die VHH am Mittwoch mitgeteilt. Auch die von VHH betriebenen Nachtbusse seien betroffen. Das zu gut 94 Prozent der Stadt Hamburg gehörende Verkehrsunternehmen geht davon aus, "mit Streikbeginn keinen Betrieb aufnehmen zu können", hieß es weiter. Inwieweit Betriebsleistungen während des Streiks möglich seien, werde situativ entschieden.

Viele Teile Hamburgs sind betroffen

Besonders hart vom Arbeitskampf betroffen sind Bergedorf, die Vier- und Marschlande, sowie der Hamburger Westen. Dort fahren fast alle Linienbusse unter VHH-Regie. Ähnlich ist es im Hamburger Westen - in Eidelstedt, Lurup, Osdorf oder Blankenese. Einen Notbetrieb hält das Unternehmen derzeit nicht für möglich. Bestreikt werden aber auch viel genutzte Metrobusse durch die Innenstadt, wie die Linien 2 und 3.

Eine gute Nachricht gibt es nur für Ahrensburg und den äußersten Nordosten Hamburgs. Dort werden auch in den kommenden drei Tagen viele Busse fahren, denn diese Linien werden von einem VHH-Tochterunternehmen betrieben, das nicht bestreikt wird.

Planmäßiger Betrieb erst wieder am Sonntag

Erst am Sonntagmorgen soll der planmäßige Betrieb wieder anlaufen. In einigen Teilen des Stadt bleibt HVV-Kundinnen und -Kunden bis dahin nur die S-Bahn. Die VHH kritisieren den neuen Streikaufruf: Man sei der Gewerkschaft bei Sonderzahlungen, Urlaubsgeld und Zulagen weit entgegen gekommen.

"Die Verhandlungen zum Manteltarifvertrag bei der VHH haben bislang zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis geführt", teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Trotz fünf Verhandlungsrunden sei es der VHH nicht gelungen, ein Angebot abzugeben, das für eine ausreichende Entlastung der rund 2.500 Beschäftigten sorge. Die Verhandlungen sollen am kommenden Mittwoch, den 27. März, in sechster Runde fortgesetzt werden.

Weitere Informationen Tarifstreit in Hamburg: Hochbahn und ver.di einigen sich Zumindest bei U-Bahnen und Bussen in Hamburg sind weitere Warnstreiks erstmal vom Tisch. Die Hochbahn und ver.di einigten sich. (08.03.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.03.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Öffentlicher Nahverkehr