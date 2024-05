Stand: 16.05.2024 18:11 Uhr Heftiger Wind sorgt für Einsätze der Feuerwehr

Der heftige Wind hat am Donnerstag in Hamburg zu vielen Feuerwehreinsätzen geführt. In Winterhude im Bereich des Goldbekplatzes kippte ein fast 20 Meter hoher Baum auf eine Brücke und rutschte in einen Kanal. Im Blohms Park in Horn stürzte ein großer Baum auf einen Spielplatz. In beiden Fällen gab es keine Verletzten. Vielerorts mussten Feuerwehrleute Äste absägen, die abzustürzen drohten.

