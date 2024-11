Stand: 28.11.2024 13:52 Uhr Hauptkirche St. Jacobi schließt wegen Sanierungsarbeiten

Die Hamburger Hauptkirche St. Jacobi wird wegen Sanierungsarbeiten bis Ende Februar geschlossen. Am Turm der Hauptkirche gibt es seit Jahrhunderten massive Schäden am Mauerwerk, die in regelmäßigen Abständen repariert werden. Eine Voruntersuchung ist jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass bestimmte Reparaturen früher als geplant durchgeführt werden müssen. Deshalb muss die Kirche kurzfristig schließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.11.2024 | 14:00 Uhr