Stand: 30.04.2024 18:27 Uhr Hauptbahnhof: Stadt kauft Gebäude in Nähe des "Drob Inn"

Die Situation rings um die Drogenberatungsstelle "Drob Inn" am Hamburger Hauptbahnhof sorgt für viel Kritik. Nun kauft die Stadt Hamburg ein sechsstöckiges Gebäude in direkter Nähe. Das ehemalige Bürogebäude in der Repsoldstraße soll suchtkranken Menschen und Wohnungslosen eine Anlaufstelle bieten. Sie sollen sich hier tagsüber aufhalten und auch übernachten können.

