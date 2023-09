Harburger Binnenhafen: Neues Hotel direkt am Wasser Stand: 20.09.2023 12:57 Uhr Fünf Hotelprojekte sind seit Jahren südlich der Elbe in Hamburg vorgesehen. Und zwar im einstigen Vorzeigequartier Harburger Binnenhafen. Bis heute ist keins davon umgesetzt. Das soll sich jetzt zumindest für eines davon ändern.

Die Baufläche in der Blohmstraße ist schon lange hergerichtet und liegt direkt am Wasser. Bauherr ist die Harburger Unternehmerfamilie Mönke (Paletten Service Hamburg AG). Schon vor vier Jahren wurde das Projekt "Aqua2Dock" geplant. Doch wegen der Corona-Pandemie und der gestiegenen Baupreise verzögerte sich das Ganze. In den Wintermonaten soll es nun mit den Erdarbeiten losgehen.

Maritimes Ambiente

Hotelbetreiber ist das Hamburger Unternehmen Novum Hospitality. Das neue Hotel heißt "the niu Quay" - übersetzt bedeutet das Hafenkante. Über fünf Stockwerke verteilt bietet es 166 Zimmer, 20 davon werden kleine Apartments für Langzeitaufenthalte. "Die Gäste können sich auf eine maritime Atmosphäre mit einem luftigen, pastelligen Ambiente sowie Accessoires aus der Seefahrt freuen", verspricht David Etmenan, Geschäftsführender Gesellschafter von Novum Hospitality.

Modernes Bürogebäude neben Hotel

Neben dem Hotel entsteht auf dem 13.500 Quadratmeter großen Areal auch ein modernes Bürogebäude in Form eines "H". Die beiden Backsteingebäude sollen besonders nachhaltig werden, sagt Projektentwickler Heinrich Wilke von Imentas. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Im Erdgeschoss mit Blick aufs Wasser ist Gastronomie geplant. Auf den Wasserflächen wären künftig Eventschiffe oder Co-Working-Schiffe denkbar, so Wilke.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.09.2023 | 13:00 Uhr