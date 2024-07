Stand: 16.07.2024 09:56 Uhr Hamburgs Innensenator Grote begrüßt "Compact"-Verbot

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat das Verbot des rechtsextremistischen Magazins "Compact" begrüßt. Er dankte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für diesen Schritt. Faeser hatte am Dienstagmorgen mitgeteilt, dass das Magazin des Publizisten Jürgen Elsässer verboten wird. "Compact" sei ein "zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene", so Faeser. Polizistinnen und Polizisten durchsuchten in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt Liegenschaften, um Vermögen und Beweismittel zu beschlagnahmen.

