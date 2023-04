Hamburger Stadtderby: Tausende bei Fanmärschen zum Stadion Stand: 21.04.2023 17:21 Uhr Am Abend empfängt der HSV in der 2. Fußball-Bundesliga den FC St. Pauli im Volksparkstadion. Die Polizei hält mit einem Großaufgebot beide Fanlager getrennt. Bisher blieb es friedlich.

Vor dem Spiel gab es zwei Fanmärsche. Rund 4.000 Anhängerinnen und Anhänger des FC St. Pauli erreichten am frühen Abend das Stadion, nachdem sie gemeinsam mit der Bahn nach Othmarschen gefahren waren. Rund 7.000 HSV-Fans hatten ihren Marsch ebenfalls am Nachmittag gestartet, waren aber vom Bahnhof Stellingen aus losmarschiert. Bei beiden Märschen kam zum Teil Pyrotechnik zum Einsatz. Die Polizei wollte mit einem Großaufgebot dafür sorgen, dass die Gruppen sich nicht begegnen. Wie gewohnt wurde die Partie als Hochrisikospiel bewertet. Die Bundespolizei und auch Kräfte aus anderen Bundesländern unterstützen ihre Hamburger Kollegen und Kolleginnen bei dem Einsatz.

Videos 1 Min Fans versammeln sich vor dem Stadtderby Ingmar Schmidt berichtet vom Jungfernstieg. 1 Min

Volksparkstadion ist ausverkauft

"HSV gegen St. Pauli - das ist immer mit Emotionen verbunden. Traditionell ist das Verhältnis der Fans untereinander eher als feindschaftlich zu betrachten. Darauf müssen wir uns einstellen", hatte Polizeisprecher Holger Vehren NDR 90,3 gesagt. Außerdem finde das Spiel das erste Mal seit Ende der Pandemie im Volkspark mit ausverkauftem Haus statt, das werde ebenfalls für Stimmung sorgen.

Farb-Schmierereien und Pediküre für Uwe-Seeler-Fuß

Bereits im Vorfeld gab es kleinere Aktionen: Vor dem Volksparkstadion wurden die Zehen des berühmten Uwe-Seeler-Fußes mit braun-weißen Aufklebern verziert. Bei Twitter wurde das mit dem Spruch "Euch Uwe war heute Nacht noch mal bei der Pediküre" kommentiert. HSV-Fans besprühten die U- und S-Bahnstation Landungsbrücken in ihren Vereinsfarben Blau-Weiß-Schwarz. Darüber hinaus wurde eine Fan-Kneipe des FC St. Pauli, das Jolly Roger direkt am Millerntor, am Vormittag mit Buttersäure bespritzt. Die Feuerwehr entfernte diese und die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.04.2023 | 17:00 Uhr